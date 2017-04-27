Ветеринары новосибирской клиники приняли роды у питона

Специалисты одной из ветеринарных клиник города приняли необычные роды.

Как говорится на странице в социальной сети Instagram, самка питона проживала у одного из новосибирцев в качестве домашнего питомца и никак не могла снести яйцо. Хозяин принял решение отвезти ее к ветеринарам, которые помогли рептилии «разродиться».

На фотографии желтый питон лежит рядом с яйцом. Судя по всему, с самкой питона все хорошо.