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12:41 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Ветеринары новосибирской клиники приняли роды у питона

С рептилией все хорошо.

Специалисты одной из ветеринарных клиник города приняли необычные роды.

Как говорится на странице в социальной сети Instagram, самка питона проживала у одного из новосибирцев в качестве домашнего питомца и никак не могла снести яйцо. Хозяин принял решение отвезти ее к ветеринарам, которые помогли рептилии «разродиться».

На фотографии желтый питон лежит рядом с яйцом. Судя по всему, с самкой питона все хорошо.

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