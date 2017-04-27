Нефтяники перекроют ради бегунов

Несколько улиц в Советском округе будут перекрыты 2 мая. В этот день пройдет 14-я легкоатлетическая эстафета на призы областного правительства. Как сообщили в департаменте общественной безопасности администрации Омска, улицы будут закрыты для всех видов транспорта почти на полдня: 11:30 до 15:00.

Ограничение движения транспорта ожидается на следующих объектах дорожно-транспортной сети города:

— улица Андрианова на участке от проезда в районе дома 7/1 по улице Андрианова до проезда в районе дома 11-А по проспекту Мира;.

— проспект Культуры на участке от улицы Андрианова до проспекта Мира; — бульвар Петухова на участке от улицы Андрианова до проспекта Мира;.

— бульвар Инженеров от улицы Андрианова до проспекта Мира;.

— проезд на участке от проспекта Мира в районе дома 11-Б, по проспекту Мира.

Как отметил директор департамента общественной безопасности Евгений Скрипкарев, парковка всех видов транспорта будет также запрещена с 20:00 1 мая до окончания эстафеты. Омичей просят добираться до места проведения эстафеты на общественном транспорте и относиться к временным неудобствам с пониманием.