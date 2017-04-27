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12:40 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе утвердили значок и удостоверение «жителя осажденного Севастополя»

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости (Крым). Правительство Севастополя утвердило значок и удостоверение «жителя осажденного Севастополя 1941−1942 гг».

Источник: РИА "Новости"

Соответствующее решение было принято на заседании правительства города в четверг.

«В нашей базе — автоматизированной системе социальной поддержки населения сейчас находятся больше тысячи человек, которые являются получателями мер социальной поддержки в Севастополе до 21 февраля 2014 года. Они так и проходят, как жители осажденного Севастополя. Им подтверждать ничего не нужно. Еще 96 человек — люди, которые имеют право на этот статус. Они этот статус имеют, но получают меры социальной поддержки по иным основаниям. Итого сегодня в городе 1 тыс 106 человек. И этим людям нужны только фотографии и заявления, чтобы можно было эту фотографию наклеить на удостоверение, пропечатать и вручить», — рассказал директор городского департамента труда и социальной защиты Станислав Борисенко.

По словам чиновника, граждане, которые претендуют на этот статус, должны предоставить любой документ, подтверждающий факт проживания в Севастополе с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года.

Первые 10 удостоверений и значков планируется вручить жителям осажденного Севастополя в торжественной обстановке 9 мая.

Жителям осажденного Севастополя в настоящее время выплачивают ежемесячное денежное пособие в размере 2 тыс 638 рублей. Также они вправе получать определенные льготы, в частности, в сфере здравоохранения.

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