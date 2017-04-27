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12:53 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму планируется создать центр реабилитации диких животных

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на выступление замминистра экологии и природных ресурсов Республики Крым Сергея Компанейцева.

Источник: РИА Новости

«Минприроды Крыма принято решение о необходимости создать центр реабилитации диких животных. Практически мы уже решили, где он будет находиться, мы готовим программу для его создания. Я считаю, что не хватает республике именно такого учреждения, где мы могли бы содержать тех животных, которые по разным причинам пострадали от человека — это фотографы на пляже либо иные лица, которые привезли животных и не имеют права на пользование ими», — рассказал Компанейцев в пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

При этом замминистра подчеркнул, что на территории старой военной базы есть все условия для создания питомника.

«У нас есть Куйбышевский лесхоз, который находится на территории бывшей военной базы. Я вижу там [все условия] для создания этого питомника. Территория больше 10 гектаров, все коммуникации подведены. Питомник просто необходим в Крыму», — подчеркнул Сергей Компанейцев.

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