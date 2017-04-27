В Хабаровске прошла внезапная проверка подразделений антитеррора

«Подразделения противодействия терроризму Восточного военного округа были подняты по учебной тревоге сегодня в Хабаровске. Сигнал о попытке незаконного вооруженного формирования прорваться на территорию штаба округа поступил от дежурной смены. Подразделения антитеррора при поддержке группы усиления на бронеавтомобилях блокировали условных террористов в помещении контрольно-пропускного пункта», — сообщил Гордеев.

Установив дымовую завесу для дезориентации снайпера нападавших, военнослужащие нейтрализовали условных террористов, не позволив им покинуть помещение.

«Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, роль условных террористов сыграли военнослужащие подразделений специального назначения, а в ходе ведения учебного боя было использовано значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов», — отметил Гордеев.

Также в ходе проверки военные отработали эвакуацию условно раненого военнослужащего и провели химическую разведку местности на наличие отравляющих веществ.