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13:08 (мск), источник: VN.ru

Вандалы разукрасили трамваи мрачного маршрута № 13

Разноцветные граффити появились на внешней стороне трамваев маршрута № 13, пользующегося дурной славой среди новосибирцев, сообщает «АСТ-54».

Как рассказали подписчики паблика, 26 апреля неизвестные разрисовали два трамвайных вагона в Правобережном трамвайном депо на улице Кошурникова. Скорее всего, это было сделано в ночное время. Сегодня работники депо пытаются отмыть трамваи, чтобы снова выпустить их на линию.

Разукрашенные трамваи привели в восторг пользователей соцсетей. «Так даже лучше», «это не вандализм, а искусство», «спасибо бы сказали, что эти старые ведра преобразили» — такими комментариями отреагировали они на увиденное. Некоторые отметили, что лучше бы на вагонах нарисовали что-то «осмысленное» — например, крокодила Гену, поющего про голубой вагон.

Трамваи 13-го маршрута претендуют на то, чтобы считаться среди новосибирцев легендарным средством передвижения. Считается, что эти трамваи чаще других попадают в ДТП, последнее случилось совсем недавно — 21 апреля. С ними связано множество курьезных историй. В августе прошлого года в трамвае № 13 прошел конкурс на поимку покемонов, также у него есть собственная страничка в Твиттере.

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