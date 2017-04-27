Вандалы разукрасили трамваи мрачного маршрута № 13
Разноцветные граффити появились на внешней стороне трамваев маршрута № 13, пользующегося дурной славой среди новосибирцев, сообщает «АСТ-54».
Разноцветные граффити появились на внешней стороне трамваев маршрута № 13, пользующегося дурной славой среди новосибирцев, сообщает «АСТ-54».
Как рассказали подписчики паблика, 26 апреля неизвестные разрисовали два трамвайных вагона в Правобережном трамвайном депо на улице Кошурникова. Скорее всего, это было сделано в ночное время. Сегодня работники депо пытаются отмыть трамваи, чтобы снова выпустить их на линию.
Разукрашенные трамваи привели в восторг пользователей соцсетей. «Так даже лучше», «это не вандализм, а искусство», «спасибо бы сказали, что эти старые ведра преобразили» — такими комментариями отреагировали они на увиденное. Некоторые отметили, что лучше бы на вагонах нарисовали
Трамваи 13-го маршрута претендуют на то, чтобы считаться среди новосибирцев легендарным средством передвижения. Считается, что эти трамваи чаще других попадают в ДТП, последнее случилось совсем недавно — 21 апреля. С ними связано множество курьезных историй. В августе прошлого года в трамвае № 13 прошел конкурс на поимку покемонов, также у него есть собственная страничка в Твиттере.