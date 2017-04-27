Вандалы разукрасили трамваи мрачного маршрута № 13

Как рассказали подписчики паблика, 26 апреля неизвестные разрисовали два трамвайных вагона в Правобережном трамвайном депо на улице Кошурникова. Скорее всего, это было сделано в ночное время. Сегодня работники депо пытаются отмыть трамваи, чтобы снова выпустить их на линию.

Разукрашенные трамваи привели в восторг пользователей соцсетей. «Так даже лучше», «это не вандализм, а искусство», «спасибо бы сказали, что эти старые ведра преобразили» — такими комментариями отреагировали они на увиденное. Некоторые отметили, что лучше бы на вагонах нарисовали что-то «осмысленное» — например, крокодила Гену, поющего про голубой вагон.