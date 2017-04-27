В ГИБДД напомнили велосипедистам правила дорожного движения

В Челябинской области этой весной зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов — Госавтоинспекция отмечает, что основной причиной аварий становится пересечение проезжей части в неустановленном месте, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Среди других причин ДТП с велосипедистами в ведомстве назвали движение по середине дороги, поворот без предупреждающих сигналов и поездки в темное время суток без фар, фонарей или световозвращателей.

«За нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим велосипедом, предусмотрен штраф в размере 800 рублей», — говорится в сообщении ГИБДД Челябинской области.

Инспекторы напоминают, что кататься на велосипеде нужно вдали от основных магистралей, рекомендуют надевать одежду ярких цветов или со светоотражающими элементами. «Все свои маневры на дороге указывайте заранее, чтобы идущие позади транспортные средства могли знать о ваших дальнейших действиях», — советуют в Госавтоинспекции.