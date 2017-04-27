Подследственного Мацелевича лишили должности гендиректора «Первой гильдии строителей»

Сегодня, 27 апреля, стало известно, что Станислав Мацелевич, обвиняемый в обналичке 393 миллионов рублей, больше не является гендиректором компании «Первая гильдия строителей». Вместо него назначен заслуженный строитель Омской области Александр Пушкарев, передает «Новый Омск».

Однако официальных документов на этот счет пока нет.