Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
В Крыму найден легендарный пароход с сокровищами Третьего рейха
Стало известно о реакции Медведева на опрос о поддержке его ухода
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
#Яжемать и #овуляшки: интернет против воинствующих матерейВ социальных сетях появляется все больше групп, посвященных явлению, которое можно уложить в лаконичное «я же мать»
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
СМИ: 20-летняя супермодель показала фигуру в крошечном бикини
СМИ: США перебросят истребители к границам РФ
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
"Такого не ожидал никто": близкие Волочковой о таджиках в ее доме
Лолита требует извинений от Первого канала - СМИ
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
16Мир встретил Пасху
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
13:00 (мск), источник: Om1.ru

Подследственного Мацелевича лишили должности гендиректора «Первой гильдии строителей»

Руководителем компании назначен Александр Пушкарев.

Сегодня, 27 апреля, стало известно, что Станислав Мацелевич, обвиняемый в обналичке 393 миллионов рублей, больше не является гендиректором компании «Первая гильдия строителей». Вместо него назначен заслуженный строитель Омской области Александр Пушкарев, передает «Новый Омск».

Однако официальных документов на этот счет пока нет.

Добавим, что «Первая гильдия строителей» может быть исключена из списка саморегулируемых организаций из-за неплатежей в компенсационный фонд. Вместо 1 миллиарда рублей там находится всего 46 миллионов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
После отъезда Медведева в Омске опять запахло этилмеркаптаном
СКР опроверг версию о крушении Ту-154 под Сочи из-за перегруза
Правительство Хакасии отправили в отставку за нерасторопность
Захарова предложила знак восстановления отношений между РФ и США
СМИ: Патриарх согласовал с Путиным передачу Исаакия РПЦ
Какие важные законы ждут россиян в мае
United Airlines пообещала не выгонять пассажиров из самолетов
Ученые предупредили о последствиях таяния мерзлоты в Арктике
Спорт
«Он был вторым после Неймара». Такого Витиньо мы ещё не видели В ЦСКА Витиньо приезжал необстрелянным и неготовым, а теперь становится лидером «армейцев»
Авто
Дизельный внедорожник за 12 миллионов рублей: продажи начались Самый быстрый дизельный внедорожник в мире станет доступен для заказа в России с мая
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Предатель, Бывалый и режиссер: три амплуа Евгения Моргунова 90 лет назад родился Евгений Моргунов, ведущий советский актер комедийного жанра. Вспоминаем удивительную творческую судьбу актера, не сыгравшего ни одной главной роли, но вошедшего в историю кино
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь