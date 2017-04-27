После отъезда Медведева в Омске опять запахло этилмеркаптаном

Сегодня, 27 апреля, жители Омска опять пожаловались на запах газа в воздухе. В соцсетях горожане пишут, что этилмеркаптаном повеяло в Нефтяниках накануне вечером. Едкий «аромат» держался всю ночь и ослаб к утру. Но этим дело не кончилось.

В редакцию Om1.ru обратилась очевидица, которая сообщила: недавно запах возобновился. Омичка только что выехала с Левобережья в Нефтяники: этилмеркаптаном удушающее пахнет на обоих берегах Иртыша. Женщине стало плохо: у неё болит голова, заложен нос и першит в горле.