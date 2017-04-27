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12:57 (мск), источник: Om1.ru

После отъезда Медведева в Омске опять запахло этилмеркаптаном

На знакомый тяжёлый запах вновь жалуются жители Нефтяников и Левобережья.

Сегодня, 27 апреля, жители Омска опять пожаловались на запах газа в воздухе. В соцсетях горожане пишут, что этилмеркаптаном повеяло в Нефтяниках накануне вечером. Едкий «аромат» держался всю ночь и ослаб к утру. Но этим дело не кончилось.

В редакцию Om1.ru обратилась очевидица, которая сообщила: недавно запах возобновился. Омичка только что выехала с Левобережья в Нефтяники: этилмеркаптаном удушающее пахнет на обоих берегах Иртыша. Женщине стало плохо: у неё болит голова, заложен нос и першит в горле.

Получить в Росприроднадзоре комментарии о том, предпринимаются ли какие-то меры в поисках источника выбросов, пока не удалось: телефоны ведомства не отвечают.

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