Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
В Крыму найден легендарный пароход с сокровищами Третьего рейха
СК прокомментировал версию о крушении Ту-154 из-за перегруза
Какие магазинные пельмени нельзя покупать ни в коем случае
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Как избежать пожаров и протечек в доме
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
СМИ: 20-летняя супермодель показала фигуру в крошечном бикини
СМИ: США перебросят истребители к границам РФ
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
"Такого не ожидал никто": близкие Волочковой о таджиках в ее доме
Лолита требует извинений от Первого канала - СМИ
Названы автомобили, которые продают вскоре после покупки
В Skoda назвали дату премьеры нового кроссовера
Фоторепортажи
11Протест одного
15Роботы в Пальмире
22Цвет нации
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
14:54 (мск), источник: НТА-Приволжье

Чрезвычайные ситуации на юге Нижегородской области прогнозируются 27 апреля в связи с порывами ветра до 18 м/с

Нижний Новгород. 27 апреля. НТА-Приволжье — Чрезвычайные ситуации на юге Нижегородской области прогнозируются 27 апреля в связи с порывами ветра до 18 м/с.

Источник: Reuters

Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», до конца дня 27 апреля 2017 года по южной половине Нижегородской области сохранятся отдельные порывы юго-западного ветра 13−18 м/с.

В связи с этим прогнозируется увеличение количества аварий, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ, обрушением слабо укрепленных (в т.ч. строительных кранов), широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.

Ранее сообщалось, что в целом теплая, но дождливая погода ожидается в Нижегородской области в ближайшие дни.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
СК опроверг версию о крушении Ту-154 под Сочи из-за перегруза
Рогозин объяснил увольнения космонавтов «омоложением» кадров
Захарова предложила знак восстановления отношений между РФ и США
СМИ: Патриарх согласовал с Путиным передачу Исаакия РПЦ
Какие важные законы ждут россиян в мае
Яровая призвала ужесточить контроль за пребыванием мигрантов
Рособрнадзор обнаружил проблемы с русским языком у 10% учителей
Спорт
«Он был вторым после Неймара». Такого Витиньо мы ещё не видели В ЦСКА Витиньо приезжал необстрелянным и неготовым, а теперь становится лидером «армейцев»
Авто
Дизельный внедорожник за 12 миллионов рублей: продажи начались Самый быстрый дизельный внедорожник в мире станет доступен для заказа в России с мая
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха История Василия Степанова, однажды проснувшегося знаменитым, а потом пропавшего на десять лет, печальна, но не уникальна: вспоминаем актеров, у которых, несмотря на блестящий старт, не сложилась карьера
Недвижимость
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь