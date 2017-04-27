Чрезвычайные ситуации на юге Нижегородской области прогнозируются 27 апреля в связи с порывами ветра до 18 м/с
Нижний Новгород. 27 апреля.
Нижний Новгород. 27 апреля.
Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», до конца дня 27 апреля 2017 года по южной половине Нижегородской области сохранятся отдельные порывы
В связи с этим прогнозируется увеличение количества аварий, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ, обрушением слабо укрепленных (в т.ч. строительных кранов), широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой. Возможны затруднения при проведении высотных,
Ранее сообщалось, что в целом теплая, но дождливая погода ожидается в Нижегородской области в ближайшие дни.