Следователи разобрались в «деле» об оставленном в машине ребенке в центре Ростова

Напомним, популярный ростовский паблик разместил информацию, что прохожие спасли маленького ребенка, оставленного родителями в машине с включенным двигателем.

Чтобы проверить информацию, СКР инициировал доследственную проверку.

«Установлено, что 25 апреля примерно в 17:30 жительница Ростова находилась вместе со своим годовалым ребенком в салоне припаркованного автомобиля с неработающим двигателем. После того, как она вышла из машины, чтобы пересесть с заднего пассажирского сидения на переднее, дверь заблокировалась. Женщине, а затем и ее супругу, не удалось самостоятельно открыть замок, поэтому они вызвали специалиста, который помог им. Все время ребенок находился в поле зрения своих родителей», — сказано в сообщении.

Таким образом, следствие не получило подтверждения, что в отношении ребенка совершено преступление. В ближайшее время будет принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.