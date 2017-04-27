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14:04 (мск), источник: Новая Кубань

В Краснодарском крае наконец-то наступила весна

Воздух прогреется до +26°.

Краснодар. 27 апр. — Новая Кубань. Как сообщает Краснодарский краевой ЦГМС, череда осадков на территории Кубани наконец-то закончилась. В ближайшие пару дней кратковременные дожди могут пройти лишь в некоторых горных районах края.

В остальной части региона ожидаются только ночной и утренний туман. Будет дуть юго-восточный и восточный ветер, с переходом на северо-западный. Скорость — 4−9 м/с, местами в дневное время порывы будут достигать 14 м/с.

Что касается температуры, то ночью градусник покажет до +9°. Днем воздух прогреется до +23°, а субботу местами до +26°.

На Черноморском побережье также будет держаться хорошая погода, без осадков. Ожидается северо-восточный, восточный ветер с переходом на западный 6−11 м/с.

Температура воздуха ночью — до +12°, днем — до +22°.

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