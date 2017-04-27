В Краснодарском крае наконец-то наступила весна
Воздух прогреется до +26°.
Воздух прогреется до +26°.
Краснодар. 27 апр. — Новая Кубань. Как сообщает Краснодарский краевой ЦГМС, череда осадков на территории Кубани
В остальной части региона ожидаются только ночной и утренний туман. Будет дуть
Что касается температуры, то ночью градусник покажет до +9°. Днем воздух прогреется до +23°, а субботу местами до +26°.
На Черноморском побережье также будет держаться хорошая погода, без осадков. Ожидается
Температура воздуха ночью — до +12°, днем — до +22°.