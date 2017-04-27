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14:49 (мск), источник: Tengrinews

«Казахтелеком» запустит первый в Казахстане Центр по борьбе с кибератаками

В Алматы откроется Центр мониторинга и реагирования на кибератаки. Совместный пилотный проект, разрабатываемый АО «Казахтелеком» при участии российских экспертов в области кибербезопасности.

Источник: Tengrinews

В Алматы откроется Центр мониторинга и реагирования на кибератаки. Совместный пилотный проект, разрабатываемый АО «Казахтелеком» при участии российских экспертов в области кибербезопасности, планируется запустить уже в текущем году.

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Меморандум о партнерстве и взаимодействии АО «Казахтелеком» и российской компании Solar Security был подписан сегодня на конференции SOC Forum Astana, посвященной вопросам создания центров мониторинга и реагирования на киберугрозы. В документе отражены основные направления сотрудничества, планы по передаче опыта по созданию Центра, деятельность которого будет направлена на мониторинг и реагирование на кибератаки.

Новый центр позволит осуществлять мониторинг возможных внешних и внутренних угроз клиентов, фиксировать все кибератаки и попытки дистабилизации систем, а также обеспечить оперативное реагирование.

«Данный проект будет разработан на базе Главного центра управления сетями АО “Казахтелеком”. Мы внедрим специальное программное обеспечение в наших data-центрах, проведем обучение специалистов, привлечем лучшие мировые практики создания аналогичных центров и в скором времени реализуем этот проект для потребителей в Казахстане. Новый проект по защите корпоративных ресурсов для наших клиентов и собственных сетевых ресурсов компании мы планируем развернуть уже к концу года», — пояснил главный технический директор АО «Казахтелеком» Александр Лезговко.

По его словам, услуги центра будут интересны клиентам в государственном и финансовом секторе, IT-компаниям, коммерческим структурам, которые работают с персональными данными клиентов и осуществляют различные операции, в том числе финансовые. Главная задача центра — защита неприкосновенности частной жизни граждан при использовании информационно-коммуникационных технологий. По мнению экспертов, присутствовавших на форуме, борьба с кибератаками в Казахстане на сегодняшний день требует системного подхода и новый документ будет способствовать развитию современных сервисов по защите от киберугроз.

«Ежегодно наши Security operations center фиксируют более 200 тысяч инцидентов. Накопленный опыт, систематизированные правила и сценарии выявления кибератак, которые Solar Security предоставит в распоряжение “Казахтелекома”, позволят выявлять угрозы на раннем этапе и заблаговременно применять меры по защите от нападений в киберпространстве, благодаря чему казахстанские клиенты получат возможность использовать передовые сервисы по защите от киберугроз», — отметил гендиректор компании Solar Security Игорь Ляпунов.

В ходе подписания меморандума стороны обсудили совместные планы и обозначили сроки запуска проекта, согласно предварительной договоренности, внедрение центра планируется до конца текущего года.

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