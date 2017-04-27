В Москве умер литературовед Федор Капица

Федор Капица родился в 17 августа 1950 года в Москве. В 1975 году окончил филфак МПГУ и аспирантуру в Институте мировой литературы (ИМЛИ) РАН. В 1975—1977 годах работал в отделе редких книг и комплектования Российской государственной библиотеки (тогда Государственная библиотека им. В. И. Ленина), читал курс фольклора на филфаке МПГУ. Федор Капица занимался исследованием славянской мифологии и фольклора.