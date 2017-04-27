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13:25 (мск), источник: ТАСС

Рособрнадзор: каждый десятый учитель русского языка плохо знает предмет

В ведомстве утверждают, что после окончания педагогического вуза «не всегда учителя владеют предметом, методикой преподавания, и отсюда многие проблемы в преподавании этих предметов».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Более 10% учителей русского языка не владеют своим предметом после окончания педагогического вуза. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на Общем собрании членов Российской академии образования.

«Важно развивать аттестацию учителей и профессиональный экзамен после завершения педагогического вуза, потому что, как показали наши исследования, более 11% учителей испытывают проблемы с русским языком, с математикой», — сказал Кравцов.

«Мы видим, что по завершении педагогического вуза не всегда учителя владеют предметом, методикой преподавания, и отсюда многие проблемы в преподавании этих предметов», — подчеркнул глава ведомства.

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