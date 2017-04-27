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13:27 (мск), источник: Интерфакс

Россельхознадзор выявил в Свердловской области 4 вида карантинных вредителей сельхозпродукции

Екатеринбург. 27 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Управление Россельхознадзора по Свердловской области зарегистрировало четыре вида карантинных вредителей и сорняков сельскохозяйственной продукции из-за ввоза зараженного посадочного материала на территорию региона.

Как сообщила начальник отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля Зухра Барбакова на пресс-конференции в четверг в пресс-центре агентства «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге, в Свердловской области были выявлены золотистая картофельная нематода, западный цветочный калифорнийский трипс, повилика и амброзия.

Кроме того весь лесной фонд Свердловской области является карантинной зоной, так как в лесу распространены такие вредители, как усачи и шелкопряды.

«Если посадочный материал не прошел ни карантинной, ни семенной контрольных инспекций по качеству и сортовой принадлежности, то садовые участки могут быть подвергнуты большой опасности», — отметила З. Барбакова. При этом, по ее словам, Управление Россельхознадзора в первом квартале 2017 года проверило более 1 тонны семенного материала, а также 2 млн саженцев и посадочного материала и не обнаружило карантинных объектов. «Весь посадочный материал в несанкционированных местах продаж, как правило, является контрафактными — не соответствуют заявленному сорту. При этом в большинстве случаев посадочный материал не несет карантинную нагрузку. В свою очередь на организованных выставках-ярмарках сорт не совпадает 50 на 50», — добавила З. Барбакова.

Вместе с тем она отметила, что в Свердловской области наблюдается тенденция к сокращению несанкционированных точек продаж посевного материала.

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