В Крыму на 9 Мая запустят дополнительные электрички в Севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости (Крым). Дополнительные пригородные электропоезда будут запущены в День Победы между Симферополем и Севастополем, сообщила
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости (Крым). Дополнительные пригородные электропоезда будут запущены в День Победы между Симферополем и Севастополем, сообщила
«С целью обеспечения возможности участия крымчан и гостей полуострова в праздничном параде ко Дню Победы в
По данным ведомства, 9 мая из Симферополя в Севастополь и в обратном направлении будут дополнительно курсировать три электропоезда. В обычные дни два главных города полуострова связывают четыре электрички.
КЖД предупреждает о смене расписания 9 мая, с его изменениями можно ознакомиться на сайте компании, в справочных и на железнодорожных вокзалах Симферополя и Севастополя.
Крымская железная дорога напоминает, что для ветеранов Великой Отечественной войны проезд в пригородном сообщении является бесплатным.
В День Победы в Крыму впервые пройдут три военных парада — в