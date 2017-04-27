В Крыму на 9 Мая запустят дополнительные электрички в Севастополь

«С целью обеспечения возможности участия крымчан и гостей полуострова в праздничном параде ко Дню Победы в городе-герое Севастополе 9 мая 2017 года назначаются дополнительные пригородные поезда», — сообщили в пресс-службе КЖД.

По данным ведомства, 9 мая из Симферополя в Севастополь и в обратном направлении будут дополнительно курсировать три электропоезда. В обычные дни два главных города полуострова связывают четыре электрички.

КЖД предупреждает о смене расписания 9 мая, с его изменениями можно ознакомиться на сайте компании, в справочных и на железнодорожных вокзалах Симферополя и Севастополя.

Крымская железная дорога напоминает, что для ветеранов Великой Отечественной войны проезд в пригородном сообщении является бесплатным.