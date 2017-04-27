Два агитпоезда «Армия Победы» пройдут по городам Поволжья, Урала и Сибири

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Агитационный поезд Центрального военного округа (ЦВО) «Армия Победы — 2017» пройдет по городам Поволжья, Урала и Сибири, в состав эшелонов войдут исторические танки ИС-3 и Т-34 и современные модификации танка Т-72. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС начальник Дома офицеров ЦВО Станислав Довгалюк.

«30 апреля из Иркутска и 1 мая из Пензы навстречу друг другу выдвинутся два поезда “Армия Победы”. Составы совершат остановки в 12 городах Сибири, Поволжья и Урала — Красноярск, Новосибирск, Омск, Тюмень. Военно- патриотическое мероприятие приурочено к празднованию годовщины Великой Победы. В прошлом году агитпоезд шел из Москвы во Владивосток, а в этом составы стартуют с границ крупнейшего в России военного округа и встречаются в его столице Екатеринбурге», — сказал Довгалюк.

В составе эшелонов — танки ИС-3, Т-34 и Т-72, артиллерийские установки СУ-100, зенитные пулеметные установки ЗПУ-2, противотанковые пушки ЗИС-2, гаубицы С-30, бронетранспортеры БТР-80.

«5 мая два агитпоезда встретятся на вокзале Екатеринбурга. На каждой остановке будут организованы праздничные концерты, постановки, будут работать психологические и медицинские пункты, общественная приемная министра обороны РФ, пункты отбора на военную службу по контракту», — сказал Довгалюк.