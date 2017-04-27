Могильные плиты ХІХ века нашли на стройке в Екатеринбурге

Всего в земляных насыпях обнаружено девять крупных фрагментов гранитных памятников, возможно, прошлого и позапрошлого веков.

Есть надгробия, на которых выгравированы молитвы. Видны даты и даже фамилии. Землю, как говорят местные жители, к строительной площадке начали свозить еще в начале зимы, закончили около двух недель назад.

Предварительно известно, что груду земли привезли от Блюхеровского моста — от насыпи там сняли часть грунта, чтобы построить дублер улицы.