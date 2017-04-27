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14:22 (мск), источник: РИА Крым

Константиновскую батарею Севастополя готовятся открыть для туристов

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости (Крым). Севастополь готовится открыть Константиновскую береговую батарею для туристов.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в ходе заседания Правительства города сообщил заместитель губернатора Севастополя Юрий Кривов.

«В этом сезоне Константиновская батарея как объект показа будет включена в оборот. Рассматриваются варианты подвоза групп с моря маломерными судами», — отметил чиновник.

Изначально батарею планировалось открыть для туристов к 1 мая, но к этому сроку подготовить объект не успевают.

Также Кривов рассказал, что в этом году планируется привести в «проезжий вид» дорогу, которая ведет в батарее. «Срок — 6 июня, если мне не изменяет память», — сказал чиновник, ответив, что капитальный ремонт этого участка протяженностью 1,2 км планируется провести в 2018 году.

Во время заседания правительства было принято постановление о порядке предоставления субсидий «Русскому географическому обществу» в объеме 6 млн рублей на содержание объекта. «Принятие постановления позволит заключить соглашение с “Русским географическим обществом” и обеспечить государственную поддержку мероприятий по сохранению памятника культурного наследия, текущее содержание Константиновской батареи», — сообщила и.о. начальника главного управления культуры города Лариса Дудкина.

В марте 2014 года по инициативе президента «Русского географического общества», министра обороны РФ Сергея Шойгу было принято решение о создании Севастопольской штаб-квартиры РГО в здании Константиновской казематированной батареи. После этого РГО приступило к реконструкции батареи.

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