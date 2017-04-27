В первомайские выходные нижегородцам обещают +20 градусов

Днем возможна слабая геомагнитная буря, столбики термометров будут держаться на отметке 10 градусов выше нуля. А вот в ночные часы потеплеет до +12, при этом усилится ветер. Завтра ожидается похолодание до +7 градусов, эта температура сохранится и ночью. Но в выходные синоптики все-таки обещают местами больше 20 градусов тепла.