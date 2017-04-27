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14:20 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

В первомайские выходные нижегородцам обещают +20 градусов

В Нижнем Новгороде солнечная погода сегодня сменилась хмурым небом и кратковременными осадками, а также слабым юго-западным ветром — до шести метров в секунду.

Днем возможна слабая геомагнитная буря, столбики термометров будут держаться на отметке 10 градусов выше нуля. А вот в ночные часы потеплеет до +12, при этом усилится ветер. Завтра ожидается похолодание до +7 градусов, эта температура сохранится и ночью. Но в выходные синоптики все-таки обещают местами больше 20 градусов тепла.

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