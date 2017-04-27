Снег, дожди и грозы ждут Казахстан на выходных
Синоптики объявили штормовое предупреждение.
Синоптики объявили штормовое предупреждение.
На юге Казахстана в предстоящие выходные ожидается дождь с переходом в мокрый снег, сообщает NUR.KZ со ссылкой на
28 апреля — 1 мая в Алматинской области ожидаются дождь, местами сильный, 30 апреля — 1 мая в горных и предгорных районах переход дождя в мокрый снег.
Местами ожидаются гроза, возможен град, западный ветер 18−23 м/с.
30 апреля-1 мая ожидается понижение температуры ночью до 1−6 тепла, местами 2 мороза, днем до 11−16 тепла.
28 апреля в Жамбылской области ожидаются осадки (дождь с переходом в мокрый снег), ночью в горных и предгорных районах сильные.
Местами ожидаются гроза, возможен град, усиление
28 апреля в горах
Местами гроза, град, усиление
По сообщению РГП «Казгиромет», под воздействием сместившегося на Западный Казахстан антициклона с районов Кавказа, в ближайшие трое суток на этой территории ожидается погода без осадков и потепление.
Через остальную территорию республики продолжают перемещаться атмосферные фронты, полярный, затем холодный арктический. Под влиянием этих фронтов, казахстанцев ожидают дожди, грозы, на юге и
Если в прошедшие сутки 25 апреля температура воздуха была на 4−8ºС выше нормы (за исключением западных областей), то
Прогноз погоды в Астане на
на 27 апреля: переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер
на 28 апреля: переменная облачность, ночью дождь. Ветер
на 29 апреля: переменная облачность, днем дождь. Ветер
Прогноз погоды в Алматы на
на 27 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура ночью +12+14 градусов по Цельсию, днем +27+29 градусов.
на 28 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер 2−7 м/с. Температура ночью +10+12 градусов по Цельсию, днем +18+20 градусов.
на 29 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер 2−7 м/с. Температура ночью +7+9 градусов по Цельсию, днем +15+17 градусов.