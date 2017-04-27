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14:26 (мск), источник: Nur.kz

Снег, дожди и грозы ждут Казахстан на выходных

Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Источник: Nur.kz

На юге Казахстана в предстоящие выходные ожидается дождь с переходом в мокрый снег, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

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28 апреля — 1 мая в Алматинской области ожидаются дождь, местами сильный, 30 апреля — 1 мая в горных и предгорных районах переход дождя в мокрый снег.

Местами ожидаются гроза, возможен град, западный ветер 18−23 м/с.

30 апреля-1 мая ожидается понижение температуры ночью до 1−6 тепла, местами 2 мороза, днем до 11−16 тепла.

28 апреля в Жамбылской области ожидаются осадки (дождь с переходом в мокрый снег), ночью в горных и предгорных районах сильные.

Местами ожидаются гроза, возможен град, усиление северо-западного ветра с переходом на северо-восточный 15−20, порывы 25 м/с. 29—30 апреля ожидается понижение температуры ночью до 0−5 тепла, местами 3 мороза, днем до 9−14, местами 6 тепла.

28 апреля в горах Южно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки, ночью 29 апреля с переходом в мокрый снег.

Местами гроза, град, усиление северо-западного ветра 15−20 м/с. Ночью 28—30 апреля ожидаются заморозки на поверхности почвы 2 градуса.

По сообщению РГП «Казгиромет», под воздействием сместившегося на Западный Казахстан антициклона с районов Кавказа, в ближайшие трое суток на этой территории ожидается погода без осадков и потепление.

Через остальную территорию республики продолжают перемещаться атмосферные фронты, полярный, затем холодный арктический. Под влиянием этих фронтов, казахстанцев ожидают дожди, грозы, на юге и юго-востоке страны местами сильные дожди и град, порывистый ветер 15−20м/с и похолодание.

Если в прошедшие сутки 25 апреля температура воздуха была на 4−8ºС выше нормы (за исключением западных областей), то 28—29 апреля в центре, на юге и юго-востоке республики температура опустится на 2−5ºС ниже климатической нормы.

Прогноз погоды в Астане на 27—29 апреля.

на 27 апреля: переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер северо-западный 9−14 м/с. Температура ночью +10+12 градусов по Цельсию, днем +16+18 градусов.

на 28 апреля: переменная облачность, ночью дождь. Ветер северо-восточный, 9−14 м/с. Температура ночью +3+5 градусов по Цельсию, днем +13+15 градусов.

на 29 апреля: переменная облачность, днем дождь. Ветер северо-западный, западный 9−14 м/с. Температура ночью +3+5 градусов по Цельсию, днем +13+15 градусов.

Прогноз погоды в Алматы на 27—29 апреля.

на 27 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура ночью +12+14 градусов по Цельсию, днем +27+29 градусов.

на 28 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер 2−7 м/с. Температура ночью +10+12 градусов по Цельсию, днем +18+20 градусов.

на 29 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер 2−7 м/с. Температура ночью +7+9 градусов по Цельсию, днем +15+17 градусов.

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