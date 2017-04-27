Рогозин: сокращения в отряде космонавтов связаны с обновлением состава
Средний возраст в отряде 53 года, пояснил российский
Средний возраст в отряде 53 года, пояснил российский
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Сокращения в отряде космонавтов связаны с обновлением его состава, носят плановый характер, заявил журналистам
«С омоложением (связаны изменения в отряде космонавтов), средний возраст в отряде 53 года. Это слишком серьезный возраст у космонавтов. В этом году Роскосмос объявил новый набор. Поэтому идет плановое обновление», — сказал Рогозин.
«Я не понимаю, почему такая реакция настороженная. Это плановое обновление», — сказал он.
По слова Рогозина, это также будет связано с перспективами пилотируемой космонавтики после 2024 года.
«Должно быть
24 апреля Межведомственная комиссия госкорпорации «Роскосмос» приняла решение отчислить из отряда космонавтов Сергея Волкова, Александра Самокутяева и Сергея Ревина, сообщила
Непонятно, почему в данном случае развёрнута такая возня.