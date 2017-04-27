Рогозин: сокращения в отряде космонавтов связаны с обновлением состава

«С омоложением (связаны изменения в отряде космонавтов), средний возраст в отряде 53 года. Это слишком серьезный возраст у космонавтов. В этом году Роскосмос объявил новый набор. Поэтому идет плановое обновление», — сказал Рогозин.

«Я не понимаю, почему такая реакция настороженная. Это плановое обновление», — сказал он.

По слова Рогозина, это также будет связано с перспективами пилотируемой космонавтики после 2024 года.

«Должно быть что-то другое, очевидно совершенно. Потому что международная космическая станция будет работать до 2024 года. Будет ли создана национальная орбитальная станция, или иные варианты пилотируемой космонавтики? Это все увязывается в одном ключе и с новой системой подготовки космонавтов, а также использованием робототехнических средств, которые могли бы замещать космонавтов на особо сложных участках», — добавил Рогозин.