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14:05 (мск), источник: ТАСС

Рогозин: сокращения в отряде космонавтов связаны с обновлением состава

Средний возраст в отряде 53 года, пояснил российский вице-премьер.

Источник: AP 2017

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Сокращения в отряде космонавтов связаны с обновлением его состава, носят плановый характер, заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Рогозин.

«С омоложением (связаны изменения в отряде космонавтов), средний возраст в отряде 53 года. Это слишком серьезный возраст у космонавтов. В этом году Роскосмос объявил новый набор. Поэтому идет плановое обновление», — сказал Рогозин.

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«Я не понимаю, почему такая реакция настороженная. Это плановое обновление», — сказал он.

По слова Рогозина, это также будет связано с перспективами пилотируемой космонавтики после 2024 года.

«Должно быть что-то другое, очевидно совершенно. Потому что международная космическая станция будет работать до 2024 года. Будет ли создана национальная орбитальная станция, или иные варианты пилотируемой космонавтики? Это все увязывается в одном ключе и с новой системой подготовки космонавтов, а также использованием робототехнических средств, которые могли бы замещать космонавтов на особо сложных участках», — добавил Рогозин.

24 апреля Межведомственная комиссия госкорпорации «Роскосмос» приняла решение отчислить из отряда космонавтов Сергея Волкова, Александра Самокутяева и Сергея Ревина, сообщила пресс-служба Центра подготовки космонавтов. Ранее источник ТАСС в ракетно-космической отрасли сообщил, что Волков написал заявление об уходе по собственному желанию, двое других космонавтов были отстранены от полетов по медицинским показателям.

Справка
Как стать космонавтом?«Роскосмос» объявил об открытом конкурсе в отряд космонавтов.
Комментарии
9
Иван Петров
Ротация кадров - это нормальный процесс для любой организации.
Непонятно, почему в данном случае развёрнута такая возня.
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валера малютин
АБешник, просто думает, что Брежнев и Черненко с Андроповым были космонавтами
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Б А
Задача АБ опорочить Россию и создать негатив в новостях.
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