Новосибирцы спешат распродать дачи в зоне подтопления

Уровень воды в Оби — 3 с половиной метра. До критической отметки, когда начинаются подтопления дачных участков, остались считанные сантиметры. В садовом обществе Геолог вода уже подбирается к береговым участкам. Но паниковать в ожидании паводка — срочно поднимать вещи, завозить грунт, строить защитные барьеры — здесь, кажется, уже устали. Кто-то махнул рукой. На многим домах объявления большими буквами — продам.

Любовь Потапенко, дачница: «Продается участков много. И здесь по нашей улице затапливаемой, и по этой улице. Просто видимо люди устали. Только высадят кустарники, года два проходит, их опять затопит, все нужно выкапывать. Это же очень накладно. Беда для всех».

Ольга Омелаенко, корреспондент: «Продам участок у воды». Обычно близость к водоему резко поднимает стоимость дачи. Для садовых обществ в нижнем бьефе Оби эта особенность работает с точностью до наоборот. Чем ближе к реке и ее протокам — тем выше риск подтопления. Тем ниже вероятность получить за дачу хорошие деньги.

Юрий Морозов, специалист агентства недвижимости: «Насколько падает цена на такой участок? По моим оценкам, в половину. Многие покупатели просто не рассматривают варианты участков, которые были под водой. Для этого нужно зачастую вывозить все с участка и ставить новое. Его можно купить просто, как голый участок».

Впрочем, не все риэлторы столь пессимистичны. Риски подтопления, считают, с лихвой компенсируются высокой транспортной доступностью таких садовых обществ.

Александр Зверев, руководитель офиса агентства недвижимости: «Есть проблема. Возможно, его затопит, и скорее всего, затопит, но зато здесь есть коммуникации, сюда можно приехать круглый год, здесь охраняется все, и живут живые люди».

Многие в зоне регулярного подтопления давно живут с пропиской. Председатель новосибирского областного союза садоводов считает — относиться к ним, просто как к отдыхающим, уже нельзя. Проблемой наводнений должны заняться власти.

Ленсталь Машковцев, председатель правления Новосибирского областного союза садоводов: «Питер тоже был построен на болотах. И нам нужно разработать долгосрочную целевую программу, чтобы максимум построить дамб, сооружений. И частные дома ведь топит. Чтобы не было ежегодного ужаса ожидания паводка».

Пока для дачников все ужасы только впереди. В Новосибирске пик только первой волны паводка, больших неприятностей она не приносит. Куда серьезнее бывает волна, которая уже летом приходит с Алтая.