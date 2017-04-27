«Башавтотранс» заплатит 100 тысяч рублей за песни в автобусе

Включая песни в общественных местах, будьте осторожны — мимо может проходить сотрудник Российского авторского общества, который сообщит о нарушении и через суд добьется наказания. Именно на такую удочку попался госперевозчик республики «Башавтотранс». Мужчина ехал в автобусе и записал на видео песни, которые играли в салоне.

На запись попали композиции «Боже, какой пустяк» группы «Рондо» и еще девять песен в исполнении Сергея Трофимова, Александра Зацепина и других российских музыкантов, сообщает Ufa-Room.

Внимательный сотрудник ведомства отправил доказательства в Арбитражный суд, который оштрафовал «Башавтотранс» на 100 тысяч рублей.