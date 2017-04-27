Три памятника природы планируется создать в Нижегородской области в 2017 году

Как сообщил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Арсений Дряхлов на заседании парламента региона в рамках правительственного часа 27 апреля, в настоящее время в регионе сформирована развитая сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ), она занимает около 6,24% площади Нижегородской области.

По его слов, по состоянию на начало года в регионе создано 409 особо охраняемых территорий общей площадью более 478,5 тыс. га: 2 федерального значения, 403 — регионального и ещё четыре местного значения.

В 2017 году планируется создать три памятника природы: «Озера Боровское и Костичево и прилегающий заболоченный массив» (Балахнинский район), «Озеро Светлое и примыкающий болотный массив» (Воскресенский район), «Степные участки у деревни Семенищи» (Котовский район).

Кроме того, в текущем году запланировано проведение комплексных экологических обследований территорий трёх проектируемых ООПТ, расположенных в Дзержинске и Богородском районе с целью утверждения на них необходимой документации.

Он отметил, что помимо развития региональной сети ООПТ миниэкологии прорабатывает вопрос о расширении площади ООПТ федерального значения за счёт организации в регионе национального парка на базе существующих (государственных природных заказников «Пустынский», «Журавлиный», природного парка «Воскресенское Поветлужье».

За весь период действия программы по сохранению и развитию таких территорий (2015−2020 года) планируется реализовать 149,6 млн. рублей. В текущем году, в частности, планируется затратить на эти цели 26,5 млн. рублей, в будущем году — 25,7 млн. рублей.