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14:18 (мск), источник: АиФ Омск

Омская прокуратура проверит сведения о незаконной свалке в Азовском районе

О несанкционированной свалке бытовых отходов в надзорном ведомстве узнали из СМИ.

Прокуратура организовала проверку сообщений о свалке в Азовском районе. Как сообщает сайт надзорного ведомства, информацию о наличии помойки и не соблюдении принципов природоохранного законодательства в Азовском районе поручено проверить Омской межрайонной природоохранной прокуратуре.

В ходе рейда прокуроры планируют дать оценку работы сотрудников Министерства природных ресурсов и экологии Омской области и иных должностных лиц, которые должны были пресечь появление незаконной свалки около деревни Мирная Долина.

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