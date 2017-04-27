Омская прокуратура проверит сведения о незаконной свалке в Азовском районе
О несанкционированной свалке бытовых отходов в надзорном ведомстве узнали из СМИ.
О несанкционированной свалке бытовых отходов в надзорном ведомстве узнали из СМИ.
Прокуратура организовала проверку сообщений о свалке в Азовском районе. Как сообщает сайт надзорного ведомства, информацию о наличии помойки и не соблюдении принципов природоохранного законодательства в Азовском районе поручено проверить Омской межрайонной природоохранной прокуратуре.
В ходе рейда прокуроры планируют дать оценку работы сотрудников Министерства природных ресурсов и экологии Омской области и иных должностных лиц, которые должны были пресечь появление незаконной свалки около деревни Мирная Долина.