В Башкирии в период весенней охоты выявлено 47 нарушений

Традиционно в период весенней охоты инспекторы государственного охотничьего надзора Минэкологии проводят рейдовые проверки. За шесть дней выявлено 47 нарушений, два из них являются уголовно наказуемыми. В Абзелиловском районе охотники незаконно добыли лося, в Хайбуллинском — двух косуль.

Министерство природопользования и экологии республики напоминает охотникам о действующих запретах и ограничениях при весенней охоте. Согласно Правилам охоты в Российской Федерации, запрещена охота на вальдшнепа на утренней тяге; охота с подхода, за исключением охоты на глухаря на току; на пернатую дичь с собаками охотничьих пород, ловчими птицами, за исключением применения подружейных собак для отыскивания раненой дичи; на рябчиков, лысуху, камышницу и серых гусей, а также на самок уток, глухарей и тетеревов. Кроме того, запрещается находиться в охотничьих угодьях с расчехленным оружием в механических транспортных и плавательных средствах.