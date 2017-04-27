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14:18 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии в период весенней охоты выявлено 47 нарушений

УФА, 27 апр 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Башкортостане с 22 апреля по 1 мая открыт сезон весенней охоты. В Минэкологии РБ сообщили, что в это время разрешается охотиться исключительно на водоплавающую и боровую дичь, а именно на вальдшнепа, гусей (кроме серого), самцов уток, глухаря и тетерева.

Традиционно в период весенней охоты инспекторы государственного охотничьего надзора Минэкологии проводят рейдовые проверки. За шесть дней выявлено 47 нарушений, два из них являются уголовно наказуемыми. В Абзелиловском районе охотники незаконно добыли лося, в Хайбуллинском — двух косуль.

Министерство природопользования и экологии республики напоминает охотникам о действующих запретах и ограничениях при весенней охоте. Согласно Правилам охоты в Российской Федерации, запрещена охота на вальдшнепа на утренней тяге; охота с подхода, за исключением охоты на глухаря на току; на пернатую дичь с собаками охотничьих пород, ловчими птицами, за исключением применения подружейных собак для отыскивания раненой дичи; на рябчиков, лысуху, камышницу и серых гусей, а также на самок уток, глухарей и тетеревов. Кроме того, запрещается находиться в охотничьих угодьях с расчехленным оружием в механических транспортных и плавательных средствах.

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