Мэр Казани об игре «Рубина»: «Позор! Просто позор»

Мэр Казани, президент футбольного клуба «Рубин» Ильсур Метшин прокомментировал последнюю игру казанской команды в этом сезоне чемпионата России по футболу, передает «Спорт-экспресс».

— Как вам игра, Ильсур Раисович?

— Позор! Просто позор.

— Казалось ведь, что осенью и зимой уже что-то нащупали….

— Позор, — добавил мэр Казани.

Напомним, накануне казанский «Рубин» потерпел поражение от грозненского «Терека» со счётом 0:1.

«Рубин» не может победить уже полтора месяца. В последних восьми матчах казанцы потерпели 5 поражений и трижды сыграли вничью. Сейчас команда занимает 11-е место, имея отрыв от «Оренбурга» в 7 очков, который находится в зоне стыковых матчей.