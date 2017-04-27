Мэр Казани об игре «Рубина»: «Позор! Просто позор»
Казанский «Рубин» проиграл грозненскому «Тереку» и продлил безвыигрышную серию до восьми матчей.
Казанский «Рубин» проиграл грозненскому «Тереку» и продлил безвыигрышную серию до восьми матчей.
Мэр Казани, президент футбольного клуба «Рубин» Ильсур Метшин прокомментировал последнюю игру казанской команды в этом сезоне чемпионата России по футболу, передает «Спорт-экспресс».
— Как вам игра, Ильсур Раисович?
— Позор! Просто позор.
— Казалось ведь, что осенью и зимой уже
— Позор, — добавил мэр Казани.
Напомним, накануне казанский «Рубин» потерпел поражение от грозненского «Терека» со счётом 0:1.
«Рубин» не может победить уже полтора месяца. В последних восьми матчах казанцы потерпели 5 поражений и трижды сыграли вничью. Сейчас команда занимает 11-е место, имея отрыв от «Оренбурга» в 7 очков, который находится в зоне стыковых матчей.