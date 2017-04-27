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17:10 (мск), источник: Prokazan.ru

Мэр Казани об игре «Рубина»: «Позор! Просто позор»

Казанский «Рубин» проиграл грозненскому «Тереку» и продлил безвыигрышную серию до восьми матчей.

Мэр Казани, президент футбольного клуба «Рубин» Ильсур Метшин прокомментировал последнюю игру казанской команды в этом сезоне чемпионата России по футболу, передает «Спорт-экспресс».

 — Как вам игра, Ильсур Раисович?

 — Позор! Просто позор.

 — Казалось ведь, что осенью и зимой уже что-то нащупали….

 — Позор, — добавил мэр Казани.

Напомним, накануне казанский «Рубин» потерпел поражение от грозненского «Терека» со счётом 0:1.

«Рубин» не может победить уже полтора месяца. В последних восьми матчах казанцы потерпели 5 поражений и трижды сыграли вничью. Сейчас команда занимает 11-е место, имея отрыв от «Оренбурга» в 7 очков, который находится в зоне стыковых матчей.

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