Водоемы и пляжи обработают от комаров и клещей в Волгоградской области
Водоемы и пляжи Волгоградской области начнут обрабатывать от вредителей в мае.
Водоемы и пляжи Волгоградской области начнут обрабатывать от вредителей в мае.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
В первую очередь будут обработаны водоемы на территориях детских оздоровительных учреждений, рекреационных зон, туристических маршрутов.
«Профилактические мероприятия запланированы в пять этапов. Перед каждым из них проводится покос травы, удаление мусора, ликвидация течей водопроводов и канализационных вод. Только после этого приступают к дезинсекции. Заключение о необходимости, сроках и объемах ее проведения определяют энтомологи регионального Центра гигиены и эпидемиологии», — заявили в
Напомним, что профилактические мероприятия необходимы для предотвращения вспышки инфекционных заболеваний, переносчиками которых являются кровососущие насекомые.