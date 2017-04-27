Водоемы и пляжи обработают от комаров и клещей в Волгоградской области

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, специалисты обработают около 2 500 гектаров водной поверхности и 1 200 гектаров прибрежной зоны и мест массового скопления людей. На профилактические работы по дезинсекции будет потрачено 6,1 миллиона рублей.

В первую очередь будут обработаны водоемы на территориях детских оздоровительных учреждений, рекреационных зон, туристических маршрутов.

«Профилактические мероприятия запланированы в пять этапов. Перед каждым из них проводится покос травы, удаление мусора, ликвидация течей водопроводов и канализационных вод. Только после этого приступают к дезинсекции. Заключение о необходимости, сроках и объемах ее проведения определяют энтомологи регионального Центра гигиены и эпидемиологии», — заявили в пресс-службе.

Напомним, что профилактические мероприятия необходимы для предотвращения вспышки инфекционных заболеваний, переносчиками которых являются кровососущие насекомые.