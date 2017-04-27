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14:34 (мск), источник: dostup1.ru

Бегуны откроют летний сезон традиционной эстафетой через центр Челябинска

Отметим, что легкоатлетическая эстафета состоится уже 85-й раз.

В Челябинске 29 апреля состоится 85-я легкоатлетическая эстафета на призы администрации города и области — за первое место будут бороться не только бегуны, а также велосипедисты и лыжероллеры, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Легкоатлетической эстафетой мы открываем летний спортивный сезон. В соревнованиях примут участие более 120 команд со всего региона, начиная школьниками и заканчивая маститыми профессиональными спортсменами», — рассказал начальник Управления по физической культуре, спорту и туризму Челябинска Евгений Иванов.

Открытие и парад участников намечены на 10.30, старт будет объявлен в 11.00.

Первыми выйдут на старт мужчины — команды ДЮСШ, студенты вузов и военных институтов, а также сборные муниципальных районов. Впервые в этом году объединены сборные из профессиональных образовательных организаций и школ для более массового этапа. Эта группа из 40 команд побежит второй. В третьем этапе заявлены смешанные команды высших учебных заведений, спортивных клубов, ДЮСШ и городов Челябинской области.

По окончании эстафеты определят лучших спортсменов, занявших первые три места в каждой группе — им вручат грамоты и денежные призы. Главный приз, автомобиль «Нива», от генерального партнера эстафеты — Русской медной компании — получит спортсмен, пробежавший лучше всех первый этап финального забега.

После легкоатлетических забегов на старт выйдут велосипедисты, они будут бороться за золото в 64-й кольцевой велогонке протяженностью 10 километров. Затем состоится шестая гонка на лыжероллерах в двух дисциплинах: девушки и юноши 1999−2000 годов рождения, женщины и мужчины 1998 года рождения и старше.

Спортивное мероприятие будет проходить 29 апреля на участке проспекта Ленина от площади Революции до памятника Курчатову. Движение автомобилей будет перекрыто с 10.30 до 14.00 с частичным открытием перекрестных улиц.

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