58 детей пострадали от укусов клещей на Южном Урале

Клещи с начала 2017 года укусили 150 южноуральцев, в том числе 58 детей, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что за аналогичный период 2016 года к медикам с укусами клещей обратились 752 человека, в том числе 238 детей. В этом году сообщения о пострадавших уже поступили из 29 муниципалитетов, пока не столкнулись с этой проблемой только жители Миасского, Карабашского, Каслинского, Ашинского, Катав-Ивановского, Брединского, Варненского, Саткинского и Уйского районов.

«Вакцинация более надёжно защищает от развития заболевания клещевым энцефалитом, чем экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином. Всем желающим привиться против клещевого энцефалита необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Курс вакцинации состоит из 3-х прививок, очередные ревакцинации проводятся 1 раз в 3 года», — напоминают в Роспотребнадзоре.

Добавим, что с 27 апреля по 4 мая в Челябинске пройдёт обработка парков, скверов, пляжей и других общественных мест от клещей, однако горожан призывают не забывать о мерах безопасности и после походов на природу осматривать себя и домашних животных.