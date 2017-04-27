«Ростелеком» не ограничивал кабельное вещание пермских телеканалов





«Согласно изменениям, внесенным в 2015 году в федеральные законы “О СМИ” и “О связи” трансляция каналов первого и второго мультиплексов осуществляется через РТРС (в мультиплекс входят 20 каналов определённых законодательством РФ, их последовательность четко определена законодательством). На данный момент РТРС не передает сигнала от этих телеканлов», — сообщили в компании.



В РТК уточнили, что возобновление трансляции телекомпаний «Урал-Информ-ТВ» и «Рифей» на прежних кнопках (на 5-кнопке и на 11- кнопке) на сетях «Ростелеком» технически возможно, если в таком виде этот сигнал будет транслироваться от РТРС. «Ростелеком» автоматически примет этот сигнал. Также возможно вещание названных телеканалов и на других кнопках, для этого необходимо осуществлять трансляцию как самостоятельный канал, либо в партнерстве с другими каналами (каналами, которые не входят в «двадцатку», определённую законом). «Ростелеком» готов рассмотреть возможность временного вещания телеканалов на свободных кнопках. С телеканалами ведутся переговоры, — добавили в РТК.