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14:25 (мск), источник: Om1.ru

Росприроднадзор: в Омске ещё будет пахнуть, потому что расковыряли буферные пруды

Региональное управление Росприроднадзора прокомментировало сегодняшние выбросы в городской воздух. Ведомство утверждает, что это не этилмеркаптан.

Вчера и сегодня жители Нефтяников и Левобережья опять жаловались на выбросы этилмеркаптана. Как заявил Om1.ru представитель регионального управления Росприроднадзора Сергей Тектов, сейчас ведомство разбирается с источником запаха, но виновника пока назвать не может. Однако проверка показала, что пахнет не этилмеркаптаном.

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Сергей Тектов, начальник отдела экологического надзора управления Росприроднадзора по Омской области:

 — У омичей уже любой запах ассоциируется с этилмеркаптаном. Источник абсолютно другой и пахнет абсолютно другим. Это проводятся работы на буферных прудах нефтеперерабатывающего завода по извлечению нефтешламовых отходов. Оттуда эти запахи и идут. Сейчас у нас конкретно по этим прудам проводится проверка. Специалисты на данный момент там находятся, ещё не вернулись. Пахнуть ещё будет, потому что расковыряли все эти пруды. Сейчас ветер поменялся, подуло на город, вот запах и пошёл.

Специалист пояснил, что вопрос очень сложный. На чьей именно совести выбросы и сколько всего их источников, Росприроднадзор пока сказать не может.

Сергей Тектов:

 — На сегодняшний день управлением направлено два исковых требования в Советский райсуд с требованием приостановить выбросы. Будем работать в судебном порядке.

Напомним, что выбросы вещества с резким запахом начались в Омске 8 марта и с тех пор периодически повторяются. Омичи жалуются, что во время выбросов у них наступают головная боль, першение в горле, обострение астмы и аллергии.

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