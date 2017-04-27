Ивы у Кадетского корпуса вновь хотят перенести
Работы будут проведены в рамках реконструкции улицы Ленина.
Работы будут проведены в рамках реконструкции улицы Ленина.
Проектной документацией предполагается пересадить ивы, расположенные у Кадетского корпуса в центре Омска, ближе к проезжей части, чтобы они соответствовали общему архитектурному облику, рассказала советник отдела зеленого строительства департамента городского хозяйства Ольга Швецова. Но, как заметила спикер, решение еще не утверждено.
— Это пока проектное решение. Деревья сейчас в стадии приживаемости. Мы как специалисты не склонны перемещать, но принято общее архитектурное решение выстроить озеленение по одной линии, — пояснила чиновница.
Заместитель генерального директора
— Есть нюанс: — переносить деревья не хотят в связи с тем, что они попадают в охранную зону, — добавил Черников.
Напомним, шаровидные ивы у Кадетского корпуса были высажены в прошлом году, а точнее, выкопаны из сквера в