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14:22 (мск), источник: Om1.ru

Ивы у Кадетского корпуса вновь хотят перенести

Работы будут проведены в рамках реконструкции улицы Ленина.

Проектной документацией предполагается пересадить ивы, расположенные у Кадетского корпуса в центре Омска, ближе к проезжей части, чтобы они соответствовали общему архитектурному облику, рассказала советник отдела зеленого строительства департамента городского хозяйства Ольга Швецова. Но, как заметила спикер, решение еще не утверждено.

 — Это пока проектное решение. Деревья сейчас в стадии приживаемости. Мы как специалисты не склонны перемещать, но принято общее архитектурное решение выстроить озеленение по одной линии, — пояснила чиновница.

Заместитель генерального директора компании-подрядчика «Идеал-Строй» Владислав Черников уточнил, что вопрос все еще на согласовании, а перед окончательным решением будет проведено обследование.

 — Есть нюанс: — переносить деревья не хотят в связи с тем, что они попадают в охранную зону, — добавил Черников.

Напомним, шаровидные ивы у Кадетского корпуса были высажены в прошлом году, а точнее, выкопаны из сквера в Порт-Артуре. Поначалу мэрия опровергла эту информацию, заявив, что они были куплены в теплице, а затем все же признала факт.

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