Ивы у Кадетского корпуса вновь хотят перенести

Проектной документацией предполагается пересадить ивы, расположенные у Кадетского корпуса в центре Омска, ближе к проезжей части, чтобы они соответствовали общему архитектурному облику, рассказала советник отдела зеленого строительства департамента городского хозяйства Ольга Швецова. Но, как заметила спикер, решение еще не утверждено.

— Это пока проектное решение. Деревья сейчас в стадии приживаемости. Мы как специалисты не склонны перемещать, но принято общее архитектурное решение выстроить озеленение по одной линии, — пояснила чиновница.

Заместитель генерального директора компании-подрядчика «Идеал-Строй» Владислав Черников уточнил, что вопрос все еще на согласовании, а перед окончательным решением будет проведено обследование.

— Есть нюанс: — переносить деревья не хотят в связи с тем, что они попадают в охранную зону, — добавил Черников.