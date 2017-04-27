Торговцы янтарём начали обустраивать территорию у башни Врангеля в Калининграде

— Мы сейчас хотим подготовить площадку под палатки, так как здесь неровное место и они стоят вразнобой. Конечно, вид ужасный. Пока есть возможность стоять в этих старых палатках, будем стоять. Пока не утвердили проект, который мы подали в администрацию города. Когда его утвердят, мы буквально сразу заказываем палатки и, как их изготовят, устанавливаем, — рассказал предприниматель Олег Васильев.

По его словам, стоимость одного нового павильона, который будет выполнен по согласованному с мэрией проекту, составляет примерно 250 тысяч рублей. Все 13 предпринимателей готовы закупить такие торговые объекты.

Однако Васильев подчеркнул, что сейчас между бизнесменами и администрацией города заключается временный договор на размещение НТО вдоль улицы Пролетарской. В дальнейшем они могут переехать в зелёную зону за башней Врангеля, где специально для этого благоустроят площадку.

В воскресенье, 23 апреля, с улицы Черняховского в Калининграде убрали палатки торговцев янтарём в связи с окончанием срока действия договора аренды. Общественный совет по культуре при губернаторе уже одобрил концепцию новой ярмарки у Музея янтаря, куда также переехала часть предпринимателей. Площадка заработает летом.

Региональные власти решили убрать палатки с улицы Черняховского и перенести их на участок к Верхнему озеру за стены Музея янтаря. Всего планируют создать две янтарные ярмарки: у башни Дона и у башни Врангеля. В декабре этот вопрос уже обсуждался на областном Совете по культуре.

Ранее врио губернатора Антон Алиханов поручил разобраться с «янтарной порнографией» на улице Черняховского. Он попросил привести палатки в порядок и придать им единый облик.