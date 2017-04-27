В Челябинской области продолжается диспансеризация населения — кого ждут в медкабинетах

Каждый гражданин России имеет право раз в три года пройти диспансеризацию в медорганизации, работающей в системе ОМС — для этого нужно обратиться в поликлинику, к которой вы прикреплены, или фельдшерско-акушерский пункт с паспортом и полисом. Эксперты Межрегионального союза медицинских страховщиков (МСМС) подготовили инфографику о том, что нужно знать о диспансеризации.

Ежегодно диспансеризацию могут пройти инвалиды Великой Отечественной войны, боевых действий, а также участники ВОВ, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, ставшие инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья.

В 2017 году диспансеризацию могут пройти граждане, родившиеся в следующих годах: 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921 и старше.

Диспансеризация проводится с целью раннего выявления заболеваний, их профилактики и консультирования по вопросам здорового образа жизни.