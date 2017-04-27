Весеннее половодье на территории Башкирии проходит в спокойной обстановке — Марат Магадеев

Вице-премьер Марат Магадеев заявил, что весеннее половодье на территории республики проходит в спокойной обстановке, чрезвычайных ситуаций не допущено и не предполагается.

«В целом степные реки вернулись практически в исходное положение. Сегодня мы наблюдаем небольшой рост по рекам Уфе и Белой. На заседании мы обсуждали режимы заполнения наших трех крупных водохранилищ, которые обеспечивают города и объекты экономики водой. Прогнозы Башгидрометом скорректированы, в соответствии с их данными мы выработали новые гидрографы и режимы работы, — сказал заместитель премьер-министра Правительства республики. — Перед нами теперь ставится другая задача — обеспечить заполнение наших гидротехнических сооружений водой. Тем самым мы уже срежем пиковые значения весеннего половодья. Думаю, что для населения проблем не возникнет. Водохранилища будут с водой. После 9 мая мы проведем завершающее заседание республиканской противопаводковой комиссии, подведем итоги, обозначим узкие места и поставим задачи по подготовке к следующему году».

Начальник отдела гидрологии и государственного водного кадастра республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Зайцева ознакомила присутствующих с данными снегосъемок на 25 апреля текущего года и гидрологическим обзором.

«На большей территории республики наблюдался сход снежного покрова. Запас воды в снежном покрове в бассейне реки Нугуш составляет от трех до 14 миллиметров, реки Сим — от трех до 99, реки Уфа до Павловского водохранилища — от 33 до 140», — рассказала Галина Зайцева.

По ее словам, на 27 апреля уровень воды реки Белой у города Стерлитамака составил 427 сантиметров и понизился за сутки на 65 см. Уровень воды реки Белой у города Уфы составил 618 см, повысился за сутки на 15 см, у города Бирска — 626 см, повысился на 15 см. У Бирска общий подъем составил 477 см.