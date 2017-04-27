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15:59 (мск), источник: Фонтанка

Погода на Первомай: дождливые, но по-летнему теплые выходные

Погода в регионе по-прежнему будет неустойчивой, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Источник: РИА "Новости"

В пятницу температура составит плюс 8−13 градусов, будет облачно. В ночные часы воздух остынет до плюс 2−4.

В субботу Ленобласть окажется во власти циклона, который покинет ее только вечером в воскресенье. В субботу и в ночь на воскресенье пройдут сильные дожди, 30 апреля дожди также не исключаются. Будет дуть восточный ветер со скоростью около 10 метров в секунду, с порывами до 15 м/с. Будет достаточно тепло: в субботу воздух прогреется до плюс 10, а в воскресенье в некоторых районах Ленобласти на востоке — до плюс 18.

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