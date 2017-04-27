Вильфанд пообещал «вознаграждение» страдающим от холода москвичам
На первые майские праздники потеплеет до плюс 24 градусов.
На первые майские праздники потеплеет до плюс 24 градусов.
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о потеплении на первые майские праздники в Москве. Температура воздуха превысит плюс 20 градусов, сообщает РИА Новости.
«Если москвичи не будут роптать по поводу такой дождливой нехолодной погоды, начиная с 29 числа они будут вознаграждены по настоящему замечательной погодой», — сказал главный синоптик.
По его словам, уже в субботу, 29 апреля, температура воздуха вырастет сразу на 10 градусов и составит плюс 20−22 в течение дня.
В воскресенье, 30 апреля, столбики термометров будут держаться на отметке 21−23 градуса выше ноля.
В течение дня 1 мая потеплеет с 19 до 24 градусов тепла, однако уже во вторник, 2 мая, температура чуть снизится и будет держаться в пределах плюс 17−22 градусов.
Небольшой дождь ожидает москвичей только на 1 мая, прогноза на следующий день пока нет, однако Вильфанд отметил, что вероятность осадков слегка повысится.