Вильфанд пообещал «вознаграждение» страдающим от холода москвичам

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о потеплении на первые майские праздники в Москве. Температура воздуха превысит плюс 20 градусов, сообщает РИА Новости.

«Если москвичи не будут роптать по поводу такой дождливой нехолодной погоды, начиная с 29 числа они будут вознаграждены по настоящему замечательной погодой», — сказал главный синоптик.

По его словам, уже в субботу, 29 апреля, температура воздуха вырастет сразу на 10 градусов и составит плюс 20−22 в течение дня.