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19:27 (мск), источник: Мослента

Вильфанд пообещал «вознаграждение» страдающим от холода москвичам

На первые майские праздники потеплеет до плюс 24 градусов.

Источник: Агентство «Москва»

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о потеплении на первые майские праздники в Москве. Температура воздуха превысит плюс 20 градусов, сообщает РИА Новости.

«Если москвичи не будут роптать по поводу такой дождливой нехолодной погоды, начиная с 29 числа они будут вознаграждены по настоящему замечательной погодой», — сказал главный синоптик.

По его словам, уже в субботу, 29 апреля, температура воздуха вырастет сразу на 10 градусов и составит плюс 20−22 в течение дня.

В воскресенье, 30 апреля, столбики термометров будут держаться на отметке 21−23 градуса выше ноля.

В течение дня 1 мая потеплеет с 19 до 24 градусов тепла, однако уже во вторник, 2 мая, температура чуть снизится и будет держаться в пределах плюс 17−22 градусов.

Небольшой дождь ожидает москвичей только на 1 мая, прогноза на следующий день пока нет, однако Вильфанд отметил, что вероятность осадков слегка повысится.

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