Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
В Крыму найден легендарный пароход с сокровищами Третьего рейха
Корабль Черноморского флота РФ получил пробоину в море
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
#Яжемать и #овуляшки: интернет против воинствующих матерейВ социальных сетях появляется все больше групп, посвященных явлению, которое можно уложить в лаконичное «я же мать»
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
СМИ: 20-летняя супермодель показала фигуру в крошечном бикини
СМИ: США перебросят истребители к границам РФ
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
"Такого не ожидал никто": близкие Волочковой о таджиках в ее доме
Лолита требует извинений от Первого канала - СМИ
Дизельный внедорожник за 12 миллионов рублей: продажи начались
В России начались продажи «китайца» за миллион
Фоторепортажи
11Протест одного
15Роботы в Пальмире
22Цвет нации
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
14:57 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинская больница выплатит 500 тысяч пациентке за тяжёлые ожоги

Женщина находилась под местной анестезией.

Суд в Челябинской области обязал больницу выплатить 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда пациентке, которая получила тяжёлые ожоги, сообщают в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Установлено, что в январе 2015 года женщине должны были сделать плановую операцию в одном из отделений Челябинской областной клинической больницы, однако во время процедуры ей были причинены ожоги 2−3 степени. Сама потерпевшая в это время находилась под действием местной анестезии, но всё видела и получила моральную травму.

«По результатам служебной проверки установлена вина медицинского персонала, должностные лица лечебного учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности», — отметили в прокуратуре.

Напомним, недавно суд частично удовлетворил иск другой жительницы региона, которая требовала компенсацию с карабашской больницы после инцидента с мнимой беременностью.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Чем полезно мясо тунца и почему его нельзя есть часто?
СК опроверг версию о крушении Ту-154 под Сочи из-за перегруза
Рогозин объяснил увольнения космонавтов «омоложением» кадров
Захарова предложила знак восстановления отношений между РФ и США
СМИ: Патриарх согласовал с Путиным передачу Исаакия РПЦ
Какие важные законы ждут россиян в мае
Яровая призвала ужесточить контроль за пребыванием мигрантов
Рособрнадзор обнаружил проблемы с русским языком у 10% учителей
Спорт
«Он был вторым после Неймара». Такого Витиньо мы ещё не видели В ЦСКА Витиньо приезжал необстрелянным и неготовым, а теперь становится лидером «армейцев»
Авто
Дизельный внедорожник за 12 миллионов рублей: продажи начались Самый быстрый дизельный внедорожник в мире станет доступен для заказа в России с мая
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха История Василия Степанова, однажды проснувшегося знаменитым, а потом пропавшего на десять лет, печальна, но не уникальна: вспоминаем актеров, у которых, несмотря на блестящий старт, не сложилась карьера
Недвижимость
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь