Челябинская больница выплатит 500 тысяч пациентке за тяжёлые ожоги

Суд в Челябинской области обязал больницу выплатить 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда пациентке, которая получила тяжёлые ожоги, сообщают в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Установлено, что в январе 2015 года женщине должны были сделать плановую операцию в одном из отделений Челябинской областной клинической больницы, однако во время процедуры ей были причинены ожоги 2−3 степени. Сама потерпевшая в это время находилась под действием местной анестезии, но всё видела и получила моральную травму.

«По результатам служебной проверки установлена вина медицинского персонала, должностные лица лечебного учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности», — отметили в прокуратуре.

Напомним, недавно суд частично удовлетворил иск другой жительницы региона, которая требовала компенсацию с карабашской больницы после инцидента с мнимой беременностью.