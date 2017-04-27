В Уфе началась акция «Мы с тобой одной крови»
В Уфе началась акция «Мы с тобой одной крови». Событие уже не первый год организовывает Управление Росгвардии по республике.
В Уфе началась акция «Мы с тобой одной крови». Событие уже не первый год организовывает Управление Росгвардии по республике.
Сами сотрудники подразделения также принимают в нем участие. Ежегодная акция проводится с целью развития донорского движения. Кровью поделились около 40 человек.
В мероприятии принял участие начальник ведомства Вячеслав Андреев. По его словам, всего кровь сдадут около ста сотрудников подразделения.