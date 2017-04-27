Летняя пассажирская навигация открылась на Москве-реке

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU — Летняя пассажирская навигация открылась в акватории Москвы в четверг, в ней будут задействованы около 150 теплоходов.

Как сообщила на посвященной открытию навигации пресс-конференции руководитель отдела внешних связей, маркетинга и рекламы флотилии Radisson Royal Ольга Ткачева, в этом году открытие навигации не сопровождается традиционным парадом судов. «Не все судовладельцы оказались к нему готовы, и мы решили, что такое мероприятие нужно проводить только на лучшем уровне», — пояснила она.

По данным Ткачевой, сейчас в Москве работает около 150 теплоходов, 100 из них ходят по расписанию, 50 обслуживают банкеты и мероприятия.

«Сейчас в Москве развиваются набережные, их становится больше, как следствие — появляются новые маршруты, растет интерес гостей. За год суда Москвы перевозят чуть более 1 млн пассажиров. Мы оптимистично смотрим в будущее: если инфраструктура будет развиваться, мы в течение нескольких лет приблизимся к 3 млн туристов в год», — отметила Ткачева.

Сейчас Москва-река используется в основном для перевозки туристов. Внимание на это обратил заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Дмитрий Пронин.

«Река пока не используется как полноценная транспортная артерия для регулярной перевозки пассажиров, но мы разрабатываем этот вопрос», — заявил он.