Летняя пассажирская навигация открылась на Москве-реке
В этом году открытие навигации прошло без традиционного парада судов, поскольку не все судовладельцы оказались к нему готовы.
В этом году открытие навигации прошло без традиционного парада судов, поскольку не все судовладельцы оказались к нему готовы.
Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU — Летняя пассажирская навигация открылась в акватории Москвы в четверг, в ней будут задействованы около 150 теплоходов.
Как сообщила на посвященной открытию навигации
По данным Ткачевой, сейчас в Москве работает около 150 теплоходов, 100 из них ходят по расписанию, 50 обслуживают банкеты и мероприятия.
«Сейчас в Москве развиваются набережные, их становится больше, как следствие — появляются новые маршруты, растет интерес гостей. За год суда Москвы перевозят чуть более 1 млн пассажиров. Мы оптимистично смотрим в будущее: если инфраструктура будет развиваться, мы в течение нескольких лет приблизимся к 3 млн туристов в год», — отметила Ткачева.
Сейчас
«Река пока не используется как полноценная транспортная артерия для регулярной перевозки пассажиров, но мы разрабатываем этот вопрос», — заявил он.
Ткачева отметила, что судовладельцы заинтересованы во включении