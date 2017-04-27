Гельмут Коль получит от своего биографа компенсацию в €1 млн

Шван работал с Колем с 2001 по 2002 год, за это время на аудионосители было записано около 600 часов бесед, которые должны были лечь в основу биографии политика. Впоследствии стороны отказались от сотрудничества друг с другом, но писатель продолжил расшифровывать записи и публиковать книги о бывшем канцлере.

В одном из пассажей приводилась грубая цитата Коля, на публикацию которой разрешения у Швана не было.

Биограф со своей стороны утверждал, что с клиентом он никогда не обсуждал, что печатать можно, а что нет. С его слов, диктофон у него работал постоянно и Коль об этом якобы знал.

Экс-канцлер, напротив, утверждал, что та самая цитата была опубликована вопреки его воле и счел это нарушением прав личности и подал в суд. Закон оказался на его стороне.

Вердикт может быть оспорен в суде высшей инстанции.