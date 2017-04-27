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15:50 (мск), источник: Newslab.ru

Первый самолет в турецкую Анталью улетел из Красноярска полным

Общая частота выполнения рейсов из Красноярска в Анталью составит до 6 рейсов в неделю.

Источник: AP 2017

Сегодня, 27 апреля, из Красноярска улетел первый почти полный чартер в Анталью. Как рассказали в пресс-службе аэропорта «Емельяново», загрузка самолета составила почти 95%.

Рейс в Турцию выполнила авиакомпания Pegas Fly. В течение лета эта компания планирует выполнять чартерные авиарейсы в Анталью из Красноярска 1−2 раза в неделю, пассажиров буду перевозить на воздушных судах Boeing 767−300 вместимостью 290 мест.

Ранее в аэропорту сообщали, что общая частота выполнения рейсов из Красноярска в Анталью составит до 6 рейсов в неделю.

Туда также будет летать авиакомпания Azur Air — очередной рейс намечен на 3 мая.

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