Первый самолет в турецкую Анталью улетел из Красноярска полным
Общая частота выполнения рейсов из Красноярска в Анталью составит до 6 рейсов в неделю.
Общая частота выполнения рейсов из Красноярска в Анталью составит до 6 рейсов в неделю.
Сегодня, 27 апреля, из Красноярска улетел первый почти полный чартер в Анталью. Как рассказали в
Рейс в Турцию выполнила авиакомпания Pegas Fly. В течение лета эта компания планирует выполнять чартерные авиарейсы в Анталью из Красноярска 1−2 раза в неделю, пассажиров буду перевозить на воздушных судах Boeing 767−300 вместимостью 290 мест.
Ранее в аэропорту сообщали, что общая частота выполнения рейсов из Красноярска в Анталью составит до 6 рейсов в неделю.
Туда также будет летать авиакомпания Azur Air — очередной рейс намечен на 3 мая.