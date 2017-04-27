Электричка «Омск-Исилькуль» изменила расписание
Желающим уехать из Омска в Исилькуль и обратно с 28 апреля по 3 мая следует учесть изменения в расписании электричек на майские праздники.
Желающим уехать из Омска в Исилькуль и обратно с 28 апреля по 3 мая следует учесть изменения в расписании электричек на майские праздники.
Так, электропоезд № 6477 Омск — Исилькуль теперь отправляется на 18 минут раньше обычного — в 14:17;.
электропоезд № 6484 Исилькуль — Омск будет отправляться со станции Исилькуль в 5:34 утра, это на 9 минут позже, чем раньше;.
электропоезда № 6475 и № 6483 Омск — Исилькуль будут отправляться со станции
Ожидается, что после майских праздников расписание вернутся в штатный режим.