Электричка «Омск-Исилькуль» изменила расписание

Так, электропоезд № 6477 Омск — Исилькуль теперь отправляется на 18 минут раньше обычного — в 14:17;.

электропоезд № 6484 Исилькуль — Омск будет отправляться со станции Исилькуль в 5:34 утра, это на 9 минут позже, чем раньше;.

электропоезда № 6475 и № 6483 Омск — Исилькуль будут отправляться со станции Омск-Пассажирский по расписанию (в 8:15 и 19:08 соответственно) до остановочной платформы 2798 км, прибытие на станцию Исилькуль (в 10:45 и 21:38 соответственно) на 5 минут позже.

Ожидается, что после майских праздников расписание вернутся в штатный режим.