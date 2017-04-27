Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
В Крыму найден легендарный пароход с сокровищами Третьего рейха
Долг украинского "Нафтогаза" перед "Газпромом" вырос до $37 млрд
42-летняя Алла Довлатова удивила фигурой после четвертых родов
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
СМИ: 20-летняя супермодель показала фигуру в крошечном бикини
СМИ: США перебросят истребители к границам РФ
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
"Такого не ожидал никто": близкие Волочковой о таджиках в ее доме
Лолита требует извинений от Первого канала - СМИ
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
11Протест одного
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
11Подготовка техники к Параду Победы
8Возвращение христиан в Каракош
15:46 (мск), источник: СуперОмск

Электричка «Омск-Исилькуль» изменила расписание

Желающим уехать из Омска в Исилькуль и обратно с 28 апреля по 3 мая следует учесть изменения в расписании электричек на майские праздники.

Так, электропоезд № 6477 Омск — Исилькуль теперь отправляется на 18 минут раньше обычного — в 14:17;.

электропоезд № 6484 Исилькуль — Омск будет отправляться со станции Исилькуль в 5:34 утра, это на 9 минут позже, чем раньше;.

электропоезда № 6475 и № 6483 Омск — Исилькуль будут отправляться со станции Омск-Пассажирский по расписанию (в 8:15 и 19:08 соответственно) до остановочной платформы 2798 км, прибытие на станцию Исилькуль (в 10:45 и 21:38 соответственно) на 5 минут позже.

Ожидается, что после майских праздников расписание вернутся в штатный режим.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Корабль ЧФ РФ затонул после столкновения у пролива Босфор
Генерала Дениса Сугробова приговорили к 22 годам тюрьмы
Какие важные законы ждут россиян в мае
Рогозин объяснил увольнения космонавтов «омоложением» кадров
В Париже против протестующих детей применили слезоточивый газ
Яровая призвала ужесточить контроль за пребыванием мигрантов
Рособрнадзор обнаружил проблемы с русским языком у 10% учителей
Спорт
«Он был вторым после Неймара». Такого Витиньо мы ещё не видели В ЦСКА Витиньо приезжал необстрелянным и неготовым, а теперь становится лидером «армейцев»
Авто
Дизельный внедорожник за 12 миллионов рублей: продажи начались Самый быстрый дизельный внедорожник в мире станет доступен для заказа в России с мая
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха История Василия Степанова, однажды проснувшегося знаменитым, а потом пропавшего на десять лет, печальна, но не уникальна: вспоминаем актеров, у которых, несмотря на блестящий старт, не сложилась карьера
Недвижимость
В Думе планируют компенсировать молодым семьям часть ипотеки
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Приезжие скупают квартиры в Петербурге
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь