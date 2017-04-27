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17:46 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Порядок движения машин изменится на улице Черкасской в Краснодаре

С 15 мая на пересечении улиц Черкасской и Героев Разведчиков в Краснодаре изменится порядок движения.

Приоритет будет отдан транспорту, который едет по Черкасской. Эта улица станет главной.

В период с 1 по 15 мая в районе пересечения дорог будут устанавливать новые знаки и менять разметку. Водителей просят внимательно следить за всеми изменениями.

По мнению специалистов, новые правила проезда повысят безопасность дорожного движения и упростят проезд перекрестка, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

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