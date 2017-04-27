Порядок движения машин изменится на улице Черкасской в Краснодаре
С 15 мая на пересечении улиц Черкасской и Героев Разведчиков в Краснодаре изменится порядок движения.
С 15 мая на пересечении улиц Черкасской и Героев Разведчиков в Краснодаре изменится порядок движения.
Приоритет будет отдан транспорту, который едет по Черкасской. Эта улица станет главной.
В период с 1 по 15 мая в районе пересечения дорог будут устанавливать новые знаки и менять разметку. Водителей просят внимательно следить за всеми изменениями.
По мнению специалистов, новые правила проезда повысят безопасность дорожного движения и упростят проезд перекрестка, сообщили ГТРК «Кубань» в