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16:57 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем зарегистрирована «Церковь летающего макаронного монстра»

Сведения о религиозной группе внесены в ведомственный реестр Минюста.

Нижний Новгород, 27 апреля — АиФ-НН. «Церковь летающего макаронного монстра» официально зарегистрирована в Нижнем Новгороде, сообщает «Федерал-пресс».

Минюст официально зарегистрировал пастафарианскую организацию, внеся сведения о ней в ведомственный реестр Главного управления под номером 5218010006.

Лидер нижегородских поклонников макаронного монстра Михаил Иосилевич заявил, что «церковь» занимается регистрацией фонда, цель которого — добиться регистрации пастафарианства как религии.

Комментарии
1
Константин
"Иосилевич"? Понятно...
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