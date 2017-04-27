В Нижнем зарегистрирована «Церковь летающего макаронного монстра»
Сведения о религиозной группе внесены в ведомственный реестр Минюста.
Сведения о религиозной группе внесены в ведомственный реестр Минюста.
Нижний Новгород, 27 апреля —
Минюст официально зарегистрировал пастафарианскую организацию, внеся сведения о ней в ведомственный реестр Главного управления под номером 5218010006.
Лидер нижегородских поклонников макаронного монстра Михаил Иосилевич заявил, что «церковь» занимается регистрацией фонда, цель которого — добиться регистрации пастафарианства как религии.