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15:54 (мск), источник: Фонтанка

На первомай метро будет работать всю ночь

В ночь на 2 мая двери метро Петербурга, кроме нескольких дублирующих станций, не закроются.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает метрополитен Петербурга 27 апреля, в ночь на вторник 2 мая работа подземки прерываться не будет. Открыты будут все станции, кроме некоторых вестибюлей, в непосредственной близости к которым есть еще один выход. Например, закроются «Невский проспект», один из выходов на «Московской» и «Площади Ленина», «Достоевская» и «Спасская». С двух часов ночи до половины пятого зайти в метро можно будет только по жетону или «Подорожнику».

Напомним, с 30 апреля между «Спортивной» и «Адмиралтейской» будет запущен поезд-челнок, который свяжет центр с Васильевским островом и Петроградской стороной с часу до трех часов ночи по пятницам и субботам.

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