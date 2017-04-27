На первомай метро будет работать всю ночь

Как сообщает метрополитен Петербурга 27 апреля, в ночь на вторник 2 мая работа подземки прерываться не будет. Открыты будут все станции, кроме некоторых вестибюлей, в непосредственной близости к которым есть еще один выход. Например, закроются «Невский проспект», один из выходов на «Московской» и «Площади Ленина», «Достоевская» и «Спасская». С двух часов ночи до половины пятого зайти в метро можно будет только по жетону или «Подорожнику».

Напомним, с 30 апреля между «Спортивной» и «Адмиралтейской» будет запущен поезд-челнок, который свяжет центр с Васильевским островом и Петроградской стороной с часу до трех часов ночи по пятницам и субботам.