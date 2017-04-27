Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
В Крыму найден легендарный пароход с сокровищами Третьего рейха
Bloomber: Медведев крайне обеспокоен своим политическим будущим
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
СМИ: 20-летняя супермодель показала фигуру в крошечном бикини
СМИ: США перебросят истребители к границам РФ
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
"Такого не ожидал никто": близкие Волочковой о таджиках в ее доме
Лолита требует извинений от Первого канала - СМИ
Названы автомобили, которые продают вскоре после покупки
В Skoda назвали дату премьеры нового кроссовера
Фоторепортажи
11Протест одного
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
11Подготовка техники к Параду Победы
8Возвращение христиан в Каракош
15:59 (мск), источник: СуперОмск

К выходным в Омске похолодает и пойдет снег

Теплая весенняя погода в Омске к выходным сменится похолоданием.

Источник: Агентство «Москва»

Дискомфорт к погоде добавят дожди и, возможно, снег.

Так, в пятницу, 28 апреля, завтра, температура ночью составит +1…+6, при прояснении до -2, днем +13…+18. Местами небольшой дождь, ночью и утром в отдельных районах туман. Об этом сообщили в Обь-Иртышского управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В субботу, 29 апреля, в Омске временами ожидается дождь, температура ночью +3…+8, днем +13…+18, по северо-западу до +8.

В воскресенье, 30 апреля, в Омске и области временами осадки (дождь, снег), температура ночью +1…+6, при прояснении до -4, днем +6…+11.

С началом рабочей недели температура вновь повысится.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
малооблачно
+15°
малооблачно
756 мм рт. ст.
нормальное
94 %
очень высокая
3 м/с
легкий ветер
Корабль ЧФ РФ затонул после столкновения у пролива Босфор
Генерала Дениса Сугробова приговорили к 22 годам тюрьмы
Какие важные законы ждут россиян в мае
Рогозин объяснил увольнения космонавтов «омоложением» кадров
В Париже против протестующих детей применили слезоточивый газ
Яровая призвала ужесточить контроль за пребыванием мигрантов
Рособрнадзор обнаружил проблемы с русским языком у 10% учителей
Спорт
«Он был вторым после Неймара». Такого Витиньо мы ещё не видели В ЦСКА Витиньо приезжал необстрелянным и неготовым, а теперь становится лидером «армейцев»
Авто
Дизельный внедорожник за 12 миллионов рублей: продажи начались Самый быстрый дизельный внедорожник в мире станет доступен для заказа в России с мая
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха История Василия Степанова, однажды проснувшегося знаменитым, а потом пропавшего на десять лет, печальна, но не уникальна: вспоминаем актеров, у которых, несмотря на блестящий старт, не сложилась карьера
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
Названы даты встреч московских властей с жильцами хрущевок
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь