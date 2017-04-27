К выходным в Омске похолодает и пойдет снег

Дискомфорт к погоде добавят дожди и, возможно, снег.

Так, в пятницу, 28 апреля, завтра, температура ночью составит +1…+6, при прояснении до -2, днем +13…+18. Местами небольшой дождь, ночью и утром в отдельных районах туман. Об этом сообщили в Обь-Иртышского управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В субботу, 29 апреля, в Омске временами ожидается дождь, температура ночью +3…+8, днем +13…+18, по северо-западу до +8.

В воскресенье, 30 апреля, в Омске и области временами осадки (дождь, снег), температура ночью +1…+6, при прояснении до -4, днем +6…+11.

С началом рабочей недели температура вновь повысится.